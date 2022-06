Sectie op het zaterdag gevonden lichaam in Schoondijke moet uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Alle scenario's liggen nog altijd open.

Het lichaam van de overleden persoon is overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Rijswijk en wordt daar vandaag onderzocht. "We hopen dat er daarna meer duidelijkheid is", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

Recherchercheurs deden afgelopen weekend uitgebreid onderzoek in het huis aan de Damstraat, waar zaterdagochtend een overleden persoon werd gevonden. Omwonenden zagen rond 10.30 uur een ambulance en politiewagen voorrijden. 's Middags kwamen rechercheurs naar Schoondijke voor technisch en tactisch onderzoek. Ondanks die inspanningen kan de politie nog steeds niet met zekerheid vaststellen dat er sprake is van 'een natuurlijk overlijden'. Sectie bij het NFI moet helderheid verschaffen.

In het belang van het onderzoek geeft de politie nog geen identiteit prijs van het slachtoffer. De hoekwoning en bijhorende loods zijn nog steeds verzegeld en ook hangen er nog rood-witte politielinten bij het huis. De politie heeft dit weekend ook een buurtonderzoek gehouden.