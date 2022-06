Het politieonderzoek in Schoondijke, waar zaterdag een overleden persoon werd aangetroffen, is nog altijd aan de gang. Zolang de doodsoorzaak niet is vastgesteld, liggen volgens de politie alle scenario's open.

Omwonenden zagen zaterdag rond 10.30 uur een ambulance en een politiewagen voorrijden bij de hoekwoning aan de Damstraat in Schoondijke. Nadat de ambulance was vertrokken, zetten agenten een deel van de tuin en stoep voor de woning en aangrenzende loods af met politielinten. Leden van de forensische opsporing kwamen vervolgens naar het pand om onderzoek te doen, zowel tactisch als technisch. Dat ging de zaterdag en zondag de hele dag door. De recherche nam meerdere zakken met bewijsmateriaal mee.

In het belang van het onderzoek bevestigt de politie alleen dat er een overleden persoon is gevonden bij het huis en wordt niks verteld over de omstandigheden. Ook zegt de politie niks over de identiteit van het slachtoffer. "Als niet met zekerheid kan worden gezegd dat er sprake is van een natuurlijk overlijden komt altijd een onderzoek op gang", zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie. "Soms kan dat lang duren. Vooral het technische deel van het onderzoek neemt veel tijd in beslag. Zodra we meer weten, maken we dat bekend."

Omwonenden zijn door de politie ondervraagd tijdens een buurtonderzoek. Het huis, waar de overleden persoon is aangetroffen, is verzegeld en buiten hangen nog steeds politielinten.