Wouter Versluijs is de nieuwe lijsttrekker voor D66 Zeeland bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2023. Hij volgt hiermee Ton Veraart op.

Veraart was lijsttrekker tijdens de verkiezingen van 2019 en is op dit moment fractievoorzitter van de D66 Statenfractie. Hij ziet in Versluijs een perfecte opvolger. "Het is goed om na acht jaar plaats te maken en de doorstroming niet in de weg te zitten. En het is ook goed om te verjongen", vindt Veraart. "Ik heb er wel even over nagedacht, maar het is ook belangrijk dat het geluid van D66 door meerdere mensen wordt vertolkt. Wouter is nu al een paar jaar actief als burgercommissielid en doet dat heel goed."

Veraart hoopt dat de D66-leden hem een verkiesbare plaats gunnen op de kandidatenlijst. "Dan gaan we zeker op een enthousiaste manier door, maar dan wel met Wouter als frontman en leider van de fractie. En dat gaat hij zeker heel goed doen."

De in Vlissingen woonachtige Versluijs was de enige kandidaat voor het fractievoorzitterschap van de partij. Sinds 2013 vervulde hij verschillende functies voor D66 Zeeland. Versluijs begon als campagnecoördinator bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Middelburg en werkte in die gemeente als lid van de commissie algemeen bestuur. Toen hij naar Hulst verhuisde blies Versluijs nieuw leven in de lokale groep D66-ers. Daarnaast was hij jarenlang bestuurslid van D66 Zeeland en sinds 2019 lid van de commissie ruimte in de provincie.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden plaats op 15 maart 2023.