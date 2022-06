Bij een eenzijdig ongeluk op de Mauritsweg in IJzendijke is maandagochtend vroeg een 64-jarige man om het leven gekomen. De weg is afgesloten voor sporenonderzoek.

Hulpdiensten werden om 3.25 uur gealarmeerd. Het slachtoffer zat in een zwarte personenauto, die tegen een boom was gereden. Hulp mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.