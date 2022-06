Een 21-jarige Vlissinger is zaterdagmiddag in de Gebrandystraat in Vlissingen aangehouden, omdat hij halfontkleed op straat liep en zwaaide met een mes.

Een agent gebruikte pepperspray omdat de man niet aanspreekbaar was en werkte hem naar de grond. Hij kon vervolgens worden aangehouden. Aangekomen in het arrestantencomplex gaf de man plots een van de agenten een kopstoot. De agente heeft aangifte van mishandeling gedaan. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland