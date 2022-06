Bij een logistiek bedrijf op de Zwedenweg in Terneuzen is vanmorgen een persoon gewond geraakt nadat hij ten val was gekomen op een schip.

De brandweerlieden van Sas van Gent werden omstreeks 09.50 uur opgeroepen voor een tilassistentie bij Logistiekbedrijf Verbrugge aan de Zwedenweg. Toen zij ter plaatse kwamen, troffen zij een gewond persoon aan op een schip. Omdat het slachtoffer op een veilige wijze op de kant moest worden gebracht, is omstreeks 10.05 uur het hoogte-reddingsteam van de brandweerpost Zuidland Terneuzen opgeroepen. Met samenwerking van beide teams is het slachtoffer uit het schip gehaald en aan de medewerkers van de ambulancedienst overgedragen. De arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident.