De politie doet momenteel onderzoek bij een woning aan de Damstraat in Schoondijke waar een dode is aangetroffen.

Omwonenden zagen rond 10.30 uur een ambulance voorrijden bij de woning. Korte tijd later verscheen het rechercheteam van de politie. Omdat nog niet duidelijk is hoe de persoon is overleden doen recherche en de afdeling forensische opsporing uitgebreid onderzoek. Alle scenario's liggen nog open.

"Er is nog geen duidelijkheid over het overlijden van de persoon in de woning. Onderzoek kan nog uren gaan duren. Wij geven een update zodra dat kan", laat de politie weten. Momenteel vindt er tactisch en technisch onderzoek plaats.