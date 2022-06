In Zierikzee én in Kapelle zijn vrijdag een scooterrijder en een automobilist op elkaar gebotst. Meerdere personen zijn gewond geraakt

Het eerste ongeval vond rond 12.50 uur plaats op de rotonde aan de Nieuwe Koolweg (N59) in Zierikzee. De scooterrijder is bij dit ongeval gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk had de bestuurder de naderende auto over het hoofd gezien.

Het tweede ongeval vond om 14.40 uur voor de spoorwegovergang aan de Verlorenweg in Kapelle plaats. Daar botste een brommerrijder op de zijkant van een personenauto. De bestuurder van de scooter en de passagier die achterop zat, raakten beiden gewond en zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.