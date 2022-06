Bij een botsing op de N57 is vrijdag één persoon zwaargewond geraakt. De N57 was door het ongeval tijdelijk afgesloten ter hoogte van Serooskerke (W).

Rond 14.00 uur botste een Nederlandse personenauto op een Duitse personenauto in de buurt van molen De Jonge Johannes. Het lijkt erop dat de Nederlandse personenauto op de verkeerde weghelft is beland waarna de botsing is ontstaan. Na het ongeluk werd in eerste instantie ook de traumahelikopter gealarmeerd maar deze werd na tien minuten geannuleerd. Eén persoon is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege het ongeval werd de N57 ter plekke afgesloten. De voertuigen zijn opgehaald door een bergingsbedrijf en de weg is schoongemaakt. Rond 15.45 uur is de weg weer vrijgegeven.