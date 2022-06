Het slachtoffer van een vernederende woningoverval in Middelburg op 5 januari 2020 kon op zeker moment gaan of staan waar hij wilde. Ook al had hij geen kleren meer aan. Het hof in Den Bosch heeft een 34-jarige Terneuzenaar daarom vrijgesproken van gijzeling. Hij kreeg daarom geen vijf, maar drie jaar cel.

De man werd wel veroordeeld voor de afpersing en bedreiging met een pistool. Bij de overval werd het slachtoffer gesommeerd om zijn kleren uit te doen. In z'n blootje werd hij op straat gezet, nadat hij was beroofd van zijn kleding, geld en horloge. Dat gebeurde onder bedreiging van een pistool. De 34-jarige man pleegde de overval samen met een 22-jarige plaatsgenoot. Die man kreeg eerder bij de rechtbank 64 maanden cel. Hij is niet in hoger beroep gegaan en zal het dus moeten doen met een veel hogere straf dan zijn mededader. Bij de rechtbank in Middelburg kreeg de verdachte vorig jaar vijf jaar cel. Net als toen, was ook nu zes jaar cel geëist.