Kees Verburg (PvdA) stapt op als wethouder van de gemeente Reimerswaal. Hij kan naar eigen zeggen niet verder vanwege de discussie over de genderkwestie.

"Dit kleeft aan mij. Dit ben ik niet, maar dit zal aan mij blijven hangen." Het vertrek van Verburg betekent ook dat de Partij van de Arbeid uit de coalitie stapt en niet zal deelnemen aan een volgend gemeentebestuur. De partij heeft geen andere wethouderskandidaat.

De aanleiding voor het vertrek is het coalitieakkoord, dat de partij sloot met de SGP en Leefbaar Reimerswaal. Daarin zijn onder meer een paar zinnen opgenomen over de genderkwestie. Daarin staat: Al onze medewerkers mogen rekenen op gelijke behandeling, ongeacht hun achtergrond en maatschappelijke status. We gaan respectvol om met diversiteit. Ook verschillen tussen man en vrouw mogen er zijn. We gaan niet mee met de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen.

En met name die laatste zin zorgde de afgelopen dagen voor een enorme ophef. Die kwam zowel uit de eigen fractie (raadslid Marjolein Sinke kon zich niet verenigen met die zin) als vanuit de oppositiepartijen en de lhbtiq+-gemeenschap. Zij hebben allemaal stelling genomen tegen deze zinnen, omdat ze vinden dat dit discriminatie is.

Daar is volgens Verburg absoluut geen sprake van. Hij vindt dat er veel meer achter de zinnetjes wordt gezocht dan er werkelijk aan de hand is. Het is zoals het er letterlijk staat, zegt hij en er hoeft volgens hem niet meer achter gezocht te worden. Hij vindt het verschrikkelijk dat hij nu een stempel krijgt alsof hij discrimineert en dat is de reden dat hij de handdoek in de ring gooit.

Wat de gevolgen zijn voor de nieuwe coalitie met SGP en Leefbaar Reimerswaal is nog onduidelijk. Zeker is dat de PvdA niet meer in beeld is om aan de coalitie deel te nemen.