Voor een paar tientjes heb je een apparaat in huis dat een einde maakt aan een van de grootste ergernissen: onkruid. Maar bij de brandweer zijn ze er minder blij mee. Steeds vaker rukken de Zeeuwse spuitgasten uit voor een brand na gebruik van een onkruidbrander.

Deze week was het weer raak. Woensdag vloog een container in brand in Zierikzee. De schade bleef beperkt, maar het kan veel slechter aflopen, zegt de brandweer. "Doe het veilig en pas op dat je met het onkruid niet je hele huis wegbrandt. De brandweer heeft met meerdere woningbranden te maken gehad die zijn ontstaan door onkruidbranders."

Alleen al dit jaar zijn meerdere schuttingen, deuren en hagen in de fik gevlogen in Zeeland. In Zierikzee ging half mei nog een schuur in vlammen op na het gebruik van een onkruidbrander.

Volgens de brandweer is slechts enkele seconden verhitten van het onkruid genoeg om het weg te krijgen. "Je hoeft de plantjes niet tot de grond toe weg te branden. Met een onkruidbrander verhit je het onkruid enkele seconden, hierdoor barsten de cellen van de plant en droogt de plant uit. Vervolgens verkleurt de plant en sterft hij af. Het wegbranden van de plant herhaal je na een paar weken, zo verdwijnt het onkruid helemaal."