De kans is groot dat de bultrug walvis die vorige week werd gesignaleerd voor de kust van Westkapelle inmiddels is aangekomen in België. Voor de kust van Knokke-Heist werd gisteren een zelfde individu gespot. Of het om exact dezelfde bultrugwalvis gaat als die Lourens Janisse tegenkwam tijdens een vistochtje kan Stichting SOS Dolfijn nog niet zeggen.

Vooral dinsdag was het beest goed zichtbaar en zelfs met het blote oog waar te nemen vanaf het Belgische strand van Knokke. Ook op waarnemingen.be kwamen diverse meldingen binnen.

Jan Haelters van het Vlaams Instituut voor de Zee is niet verbaasd over de waarneming, zo laat hij weten aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. "De bultrug walvis werd enkele dagen geleden al gesignaleerd in Nederland, dan is een tochtje richting Knokke-Heist snel gemaakt", zegt Haelters. "Het is wel zo dat het eerder uitzonderlijk is dat de bultrugwalvis voor de kust opduikt. De normale habitat van deze soort is de Atlantische Oceaan, al gebeurt het de voorbije twintig jaar wel meer dat ze opduiken in de Noordzee. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de populatie fiks gegroeid is."

Doortocht

De vermoedelijk zelfde bultrug walvis werd vorige week voor het eerst waargenomen door Lourens Janisse uit Westkapelle. uit het niets dook ineens het beest op in het water. Janisse pakte meteen zijn telefoon om het dier vast te leggen. "Hij zwom naar ons toe, maar we waren ook wel wat angstig. Ons bootje is niet zo groot en we waren drie a 4 kilometer uit de kust."

Volgens Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn blijven bultruggen soms meerdere dagen, weken, misschien wel maanden op één plek. "Maar hij kan ook op doortocht zijn. Dan kan je één keer een glimp van het dier opvangen. Bultruggen kunnen wel 15 kilometer per uur zwemmen."

Volgens het centrum voor walvisachtigen in de Noordzee komen bultrug walvissen sinds deze eeuw vaker op bezoek in de Noordzee. "Het is dan ook geen reden tot zorg. Bultruggen zijn avontuurlijk en redden zich goed in ondiepe wateren."