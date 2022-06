Hulpdiensten hebben woensdagnacht massaal gezocht naar een twintigjarige vrouw die werd vermist in de omgeving van de Krammersluizen bij Bruinisse. De vrouw is levend teruggevonden.

In eerste instantie was woensdag alleen de politie op zoek naar de vrouw maar het zoekgebied was te groot voor haar. Daarom werd de zoekactie opgeschaald. Onder andere een politiehelikopter uit Amsterdam werd ingeschakeld. Deze heeft ongeveer 45 minuten boven het gebied rondgevlogen en gespeurd naar de vrouw. De brandweer van Stavenisse werd ook opgeroepen en bemanningsleden van KNRM-boten uit Ouddorp hebben ook meegeholpen met zoeken. Rond 02.40 uur werd de vrouw aangetroffen. Zij is door een ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.