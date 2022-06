Meer dan tweehonderd voorstellingen heeft Zeelandtheaters voor komend seizoen op het programma staan. Tijdens het seizoen worden nog regelmatig voorstellingen bijgeboekt.

De brochure met de nieuwe programmering wordt deze week bij de vaste bezoekers thuisbezorgd. Het complete programma is ook op zeelandtheaters.nl te vinden. Woensdag is de kaartverkoop begonnen.

Zeelandtheaters programmeert voorstellingen in Schouwburg Middelburg, De Mythe in Goes en het Scheldetheater in Terneuzen.