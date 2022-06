Het schrappen van ritten mag geen blijvende oplossing worden voor personeelstekorten bij Connexxion, vindt dagelijks provinciebestuurder Harry van der Maas.

Connexxion kampt door ziekteverzuim met een gebrek aan chauffeurs in Zeeland. Daarom is besloten om tot half juli gemiddeld 65 van de 1600 dagelijkse ritten te laten vervallen.

De Provincie Zeeland is de opdrachtgever voor het streekvervoer. Gedeputeerde Van der Maas heeft begrip voor deze tijdelijke maatregel. "Al met al is het een heel vervelende situatie. Connexxion verwacht in juli weer genoeg mensen beschikbaar te hebben. Dat lijkt me overigens wel erg positief gedacht."

Alternatieve oplossingen bedenken

De gedeputeerde is mede daarom in gesprek met de vervoerder over de situatie na 16 juli. Hij zou graag zien dat Connexxion, in plaats van het schrappen van ritten, alternatieve oplossingen bedenkt om personeelstekorten op te vangen.

Het laten vervallen van ritten heeft in zijn ogen twee grote risico's. Mensen laten het openbaar vervoer voortaan links liggen als ze eigen vervoer hebben. En voor wie vervoer niet zelf kan regelen dreigt, zoals Van der Maas het noemt, 'vervoersarmoede'.