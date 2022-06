Na acht jaar valt zo goed als zeker het doek voor het tropisch bos in sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes. De kas waarin de attractie zit, wordt omgebouwd tot schoolgebouw voor Scalda.

De sluiting van het tropisch bos zat er een beetje aan te komen. De in 2014 geopende attractie moest Omnium een boost geven, maar is qua bezoekersaantallen nooit een succes geworden. Een onderzoeksbureau kraakte in 2019 een paar harde noten, onder meer door te stellen dat de aanleg van het tropisch bos niet gebaseerd was op goed doordacht beleid en dat de commerciële potentie nooit goed was onderzocht. De gemeenteraad en het college (de gemeente is als enige aandeelhouder feitelijk de eigenaar van Omnium) trokken het boetekleed aan.

Groenopleidingen

De kas waarin het tropisch bos nu nog zit, wordt compleet verbouwd. Er komen drie verdiepingen met theorie- en praktijklokalen. Overigens blijft er ook een hoge, open ruimte. Dak en gevels worden vervangen. Die bestaan nu uit vrijwel alleen maar glas. De hele operatie gaat vermoedelijk ruim twaalf miljoen euro kosten. De gemeente zal die kosten moeten dragen. Scalda gaat het gebouw vervolgens huren. De school krijgt een eigen ingang, leerlingen hoeven dus niet naar binnen via de hoofdingang van Omnium.

In de verbouwde ruimte van het tropisch bos worden straks de leerlingen gehuisvest die bij Scalda één van de groenopleidingen volgen. Volgens de MBO-school passen deze opleidingen perfect op die plaats, omdat natuurgebied de Hollandse Hoeve, met ook een kinderboerderij, pal naast Omnium ligt. ,,Leerlingen die voor bijvoorbeeld hovenier of dierverzorger leren, zitten hier perfect’’, zegt Hendrik-Jan van Arenthals van Scalda. De groenopleidingen zitten nu aan het Stationspark (het voormalige Groen College). Dat gebouw komt straks in handen van de gemeente. Overigens komen ook de volwassenenopleidingen van Scalda in het nieuwe schoolgebouw van Omnium. Die zitten nu nog in Middelburg.

Het plan is op dit moment nog een intentie. De komende tijd wordt het verder uitgewerkt. Er moet binnen Scalda en Omnium nog een definitieve klap op worden gegeven. De gemeenteraad van Goes moet ook akkoord gaan.