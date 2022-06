Een man is dinsdagavond met zijn auto in een sloot langs de Tractaatweg beland. De auto raakte flink beschadigd, de bestuurder kwam met de schrik vrij.

De bestuurder van het voertuig met een Belgisch kenteken raakte rond 19.00 uur de macht over het stuur kwijt. Hij botste vervolgens tegen de vangrail, de auto is vervolgens de weg over geschoten en aan de andere zijde van de Tractaatweg in de sloot beland. De man bleef ongedeerd. Zijn voertuig is opgehaald door een bergingsbedrijf.