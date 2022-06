Een meisje is dinsdagavond lichtgewond geraakt toen zij samen met de bestuurder van een motor ten val kwam op de Binnenvaartweg in Terneuzen. De bestuurder bleef ongedeerd.

De motorrijder ging rond 19.40 uur onderuit net na de kruising met de Buitenhaven. Het meisje dat achterop zat, gaf vervolgens aan dat zij last had van haar arm. Zij is in de ambulance onderzocht. De politie was aanwezig om het overige verkeer om het incident heen te leiden. De bestuurder van de motor kon zijn weg vervolgen. De motor bleef onbeschadigd.