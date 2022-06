Terneuzen maakte woensdagochtend voor het eerst kennis met de brug die een bekend gezicht gaat vormen de komende jaren.

De eerste van de twee basculebruggen arriveerde vanuit Vlissingen op een ponton op de nieuwe thuislocatie. Afgelopen zondag arriveerde het grote transport uit China in Vlissingen-Oost. Op het dek van de Zhen Hua 34: een bovenformaat bouwpakket voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Vier sluisdeuren en twee bruggen voor over de sluis. In Vlissingen werden de onderdelen op een ponton gezet om verder vervoerd te worden naar Terneuzen. Het eerste onderdeel, een van de twee bruggen kwam vanochtend aan.

Stukje bij beetje worden de komende tijd steeds meer puzzelstukjes naar Terneuzen versleept. Het transportschip uit China is te groot en de lading te omvangrijk om in Terneuzen gelost te worden. De eerste sluisdeur wordt volgens woordvoerder Debby van 't Westende tussen 21.00 en 23.00 in Terneuzen verwacht. Garanties kan Van 't Westende niet geven. "Het is een voorlopige planning, de deur wordt op dit moment (woensdagochtend red.) in Vlissingen-Oost geladen."