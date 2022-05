Het wordt een fenomenaal schouwspel, belooft Rob Rameau. Al vanaf de stormvloedkering en de Brouwersdam een niet te missen visitekaartje aan de hemel.

"We hebben meer dan honderd professionele vliegeraars uit Nederland, België, Zwitserland en Duitsland uitgenodigd, en die nemen meerdere objecten mee. Dus dat wordt gegarandeerd een spectaculair gezicht, drie dagen achter elkaar boven het strand van Renesse."

Het vliegerfestival tijdens het pinkersterweekeinde bij Renesse hoort tot het grootste evenement in zijn soort van Nederland, aldus Rameau. "De vliegeraars hebben door corona twee jaar stil moeten zitten, dus ook zij hebben er weer ongelooflijk veel zin in. Ze pakken flink uit en nemen vliegers in allerlei soorten en maten mee. Veel van hen bouwen hun objecten zelf. Zo zitten er tussen die 50.000 tot 60.000 euro kosten." Rameau lacht er zelf om. "Dus je moet ook wel een beetje knetter zijn. Dat maakt het juist zo bijzonder."

Octopussen, kreeften, walvissen in allerlei soorten en maten, en - als de weeromstandigheden het toelaten - een gigantische draak zullen van zaterdag tot en met maandag (tussen 11.00 en 17.00 uur) het luchtruim boven Renesse bevolken. Tussen dat bonte schouwspel vallen de historische Cody-vliegers op hun beurt ook weer op. En óp het strand zelf waggelt speciaal voor de allerkleinsten een groep eenden over het zand en zijn er spiraaltunnels waar ze doorheen kunnen lopen.

Gratis parkeren aan de Brouwersdam

Rameau verwacht zo'n vijfduizend bezoekers per dag voor het gratis festival. Parkeren kan op de Brouwersdam (volg de borden langs de N57). Daar vandaan rijdt een pendelbus naar het evenement bij strandopgang Kijkduin.