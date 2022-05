Tot 2030 zijn 37.000 extra huizen nodig voor toekomstig personeel in Zeeland. Dat is zeven keer meer dan het aantal woningen dat minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) noemt in zijn concept Nationale Woonagenda.

Het Grote Werkgeversoverleg Zeeland - een informeel overleg waarin directeuren zitten van de grote bedrijven - heeft vorige maand een enquête uitgezet onder de leden. Om het grote aantal vacatures en de verwachte pensioengolf op te vangen, is het hard nodig om meer personeel naar Zeeland te lokken. De grote werkgevers zoeken niet alleen werknemers binnen de provincie, maar ook in heel Nederland en het buitenland. De grote bedrijven hebben 55.000 extra mensen nodig, waarvoor huizen gebouwd moeten worden. In de eerste versie van de Nationale Woonagenda schrijft minister De Jonge dat Zeeland 5100 woningen mag en kan bouwen tot 2030. Dat is veel te weinig, zeggen de werkgevers. In Zeeland woont 2,2 procent van alle Nederlanders en de provincie mag maar een half procent van het totale aantal benodigde woningen uit de Nationale Woonagenda bouwen. Wil Zeeland aantrekkelijk blijven voor Zeeuwen en voor toekomstige Zeeuwen, dan zijn extra huizen een noodzaak. Zeeland kan, zegt Eric de Ruijsscher van VNO-NCW Zeeland, ook een bijdrage leveren aan het opvangen van de druk op de overvolle Randstad. Voorzitter Vincent Courtois van Port & Industry Zeeland (Portiz) waarbij dertig grote bedrijven in de Zeeuwse havens zijn aangesloten, stelt dat bedrijven in de haven snel meer mensen nodig hebben, niet alleen structureel maar ook voor projecten. En een goed huis hoort daarbij.