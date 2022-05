Het aantal banen in Zeeland stijgt dit jaar en in 2023. Het UWV gaat uit van een groei van 2300 banen. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2021-2023.

Zeeland is zich aan het herstellen van de coronacrisis. Er komt meer werk bij in de uitzendbranche, de specialistische zakelijke dienstverlening (ICT-bedrijven, organisatieadviesbureaus en accountants) en in de Zeeuwse horeca. Het aantal banen in Zeeland zal dan uitkomen op 162.700. Die groei zal vooral dit jaar gerealiseerd worden. Voor 2023 verwacht het UWV nog een kleine groei.

Ook zal er meer werk bij komen in de sector zorg en welzijn, zeg maar de verpleeghuizen. Mensen worden steeds ouder en hebben dus meer zorg nodig, terwijl aan de andere kant het personeel in die sector vergrijst. Binnen nu en zes à zeven jaar gaan 3600 verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijk werkers met pensioen.

Rem

Het UWV verwacht overigens dat de groei van de werkgelegenheid in Zeeland van korte duur is. Volgend jaar al weer komt er een rem op de banengroei. Er wordt nog een kleine groei verwacht, maar of dat uitkomt is hoogst onzeker. De oorlog in Oekraïne, inflatie en de dalende koopkrachten maken het moeilijk om voorspellingen te doen. "De industrie is afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog raken internationale ketens van productie en transport verstoord en er zijn grondstoftekorten. Door deze factoren zal de werkgelegenheid in de industrie afnemen", aldus het UWV.

Uitzendbureaus en de horeca werden in Zeeland het hardst getroffen door de coronacrisis, maar maken nu weer een sterke groei door. Het UWV gaat er niet van uit dat het aantal banen in die twee sectoren eind 2023 weer op hetzelfde niveau uitkomt als voor de coronacrisis in 2019. Dat komt vooral doordat er een tekort is aan werknemers.

De werkgelegenheid groeit niet in alle sectoren. In de detailhandel en de industrie staat het aantal banen onder druk. Vergaande automatisering en digitalisering zorgen ervoor dat minder werknemers nodig zijn. De detailhandel heeft vooral te maken met het feit dat steeds meer mensen steeds meer spullen online kopen.

De werkgelegenheid groeit volgens het UWV in het hele land. Wat opvalt is, dat de grootste groei wordt verwacht buiten de Randstad. In Flevoland (3,7 procent), Midden-Brabant (3,5 procent) en Zuidoost-Brabant (3,2 procent) komen er de meeste banen bij. De groei is het minst in Limburg en in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Nederland telt volgend jaar 11,2 miljoenen banen: 8,8 miljoen in loondienst en 2,4 miljoen zelfstandigen.