Een 46-jarige man is vrijdag in Vlissingen bewusteloos geslagen door vier mannen. Twee verdachten zijn aangehouden voor de mishandeling.

Het slachtoffer werd vrijdag rond 20.30 uur door vier personen in elkaar geslagen op de Van Dishoeckstraat in Vlissingen. De man raakte bewusteloos. De daders zijn er op twee scooters vandoor gegaan. Omstanders hebben eerste hulp geboden. Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers onderzocht en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Zondag werd een twintigjarige verdachte aangehouden. Maandagochtend werd een tweede verdachte aangehouden, een negentienjarige uit Oost-Souburg.

De recherche is nog op zoek naar twee getuigen met een fiets die het incident zouden hebben gezien. Zij kunnen zich melden via 0900-88 44 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 - 7000.