Twee jongens van zeventien jaar uit Kamperland en Aalsmeer zijn zaterdagnacht in Vrouwenpolder aangehouden op verdenking van bedreiging. De politie roept getuigen of andere betrokkenen op om zich te melden.

Agenten kregen rond 21.40 uur een melding van meerdere jongen dat ze bedreigd werden door twee jongens en dat zij mogelijk een mes bij zich droegen. Getuigen gaven de signalementen van de jongens door, waarna de politie naar het tweetal op zoek ging. Daarbij kregen ze hulp van een getuige die een van de jongens op een fietspad had tegengehouden. Beide verdachten zijn na een achtervolging aangehouden en het mes is in beslag genomen.

De politie doet onderzoek en vraagt mensen die bedreigd zijn of getuigen zijn geweest zich te melden. Getuigen en betrokkenen kunnen zich melden via het telefoonnummer 0900 - 8844 of via WhatsApp op het nummer 06 - 1220 7006.