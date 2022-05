Opgelet, ze zijn er weer: de Japanse kruiskwallen. Op diverse locaties bij het Veerse Meer komen waarschuwingsborden. Zwemmen mag. Op eigen risico.

Rijkswaterstaat onderzoekt de aanwezigheid van kruiskwallen in het Veerse Meer, met name op locaties waar veel gezwommen wordt. Ze zijn bij de laatste meetronde aangetroffen bij Schelphoek in Wolphaartsdijk, bij de Paardenkreek in Kortgene en bij de Zandkreek bij Kortgene. De kruiskwal is vooral te vinden in gebieden met veel waterplanten, zoals zeewier.

Hier komen borden te staan waarop de zwemmer geattendeerd wordt op de aanwezigheid van deze kwallen. Bij aanraking kunnen klachten ontstaan als jeuk, prikkeling en een rode huid of - als mensen overgevoelig zijn - heftigere huidreacties. Het diertje is ongeveer twee centimeter groot en dankt zijn naam aan het kruisje dat op zijn lichaam te zien is. Aan de rand heeft de kruiskwal tentakels (netelen) waarmee hij kan steken. Meer informatie is te vinden op ggdzeelandnl/kruiskwal.

Op zwemwater.nl staat de zwemwaterkwaliteit van aangewezen zwemlocaties in Zeeland. Alleen die locaties worden gecontroleerd.