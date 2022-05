Tot voor kort was onbekend wie er schuil ging achter één van Nederlands populairste thrillerauteurs. Nu Mariëtte Middelbeek uit de anonimiteit is gekomen, komt ze signeren in boekwinkel Paard van Troje in Goes.

Na jarenlang een dubbelleven te hebben geleid, maakte Middelbeek vorige maand bekend schuil te gaan achter het schrijverspseudoniem Linda van Rijn. Onder die naam schreef ze al tientallen thrillers, waarvan er ondertussen miljoenen zijn verkocht. Eén van haar boeken is de thriller Zoutelande. Steeds vaker kreeg ze de vraag of fans haar konden ontmoeten, wat haar deed besluiten haar ware identiteit te onthullen. De schrijfster ontmoeten, kan zaterdag in Paard van Troje tussen 13.30 en 15.30 uur. Ze zal dan ook signeren. Twee weken later komt in De Koperen Tuin nog een beroemdheid langs. Op zaterdag 11 juni tussen 14.00 en 15.00 uur signeert de sinds enkele jaren zeer populaire opera- en musical zangeres Francis van Broekhuizen haar boek Bij twijfel hard zingen, dat onder meer over haar bewogen jeugd gaat. Ze wordt in de boekwinkel ook geïnterviewd door Hein van Kemenade.