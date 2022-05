Je zou het haast niet meer verwachten in deze digitale tijd, maar zelfs met een 'ouderwets' bordspel kun je nog hoge ogen gooien. Studenten van het Hoornbeeck College in Goes hebben met hun spel Tourtime een landelijke wedstrijd voor studentenbedrijven gewonnen.

In het Beatrix Theater in Utrecht namen de jongens en meiden hun prijs in ontvangst. Elk jaar zet een nieuwe lichting tweedejaars leerlingen van het Hoornbeeck College een onderneming op. Eén groep bedacht het bordspel Tourtime, dat je een combinatie zou kunnen noemen van de ondernemersgeest van Monopoly, een beetje ergernis à la Mens-erger-je-niet en kennis over de Nederlandse provincies. Nu ze met hun spel de finale van de wedstrijd Jong Ondernemen hebben gewonnen, mogen de studenten naar de Europese finale. Die wordt volgende maand gehouden in Estland. Daar gaat het tientaal ook daadwerkelijk heen. Ze zullen hun spel daar in het Engels moeten pitchen.