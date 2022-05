Een motorrijdster is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Oudelandsedijk net buiten Stavenisse.

Het slachtoffer reed samen met andere motorrijders over de Oudelandsedijk en zou rond 14.15 uur hebben moeten uitwijken voor een groepje fietsers. Door de uitwijkmanoeuvre raakte de vrouw met de achterkant van haar motor een boom. Het slachtoffer kwam ten val en raakte buiten bewustzijn.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen maar die is afbesteld. De vrouw is met spoed per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De motor met Belgisch kenteken, raakte bij het ongeluk beschadigd en zal worden getakeld.