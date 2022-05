Er is tbs met dwangverpleging geëist tegen J. K. uit Goes. De Goesenaar wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar op het terrein van Emergis in Kloetinge twee auto's beschadigde en personeel met de dood bedreigde.

K. houdt stug vol dat hij niet met opzet auto's heeft beschadigd. Hij ontkent dat hij een achterruit heeft ingeslagen en de deuk in een andere auto kwam volgens hem doordat hij met zijn broek tussen de ketting kwam en per ongeluk tegen de auto aan viel. Verder claimt hij per ongeluk een koffiepot in de wachtruimte van Emergis te hebben omgestoten en dat van een bedreiging geen enkele sprake is. Volgens K. zijn alle beschuldigingen van Emergis erop gericht om hem achter de tralies te krijgen. Deskundigen hebben geconstateerd dat K. lijdt aan complexe psychiatrische stoornissen en nauwelijks nog is te behandelen. De rechter doet over twee weken uitspraak.