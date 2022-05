De 22-jarige Middelburger, die is aangehouden voor de schietpartij die Goesenaar Onur Baglan fataal werd, wordt negentig dagen langer vastgehouden. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Middelburg bepaald.

De Middelburger zit sinds 11 mei vast nadat hij zich op verzoek van de politie bij het rechercheteam in Breda had gemeld. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij op 27 januari in Goes.

De 24-jarige Onur Baglan raakte op die avond zwaargewond, nadat hij op de parkeerplaats aan het Geldeloozepad in Goes was neergeschoten. Hij was in hals en rug geraakt en overleed nog dezelfde avond in het Adrz-ziekenhuis in Goes. Baglan was bij veel Goesenaren bekend, omdat hij van 2017 tot 2019 eigenaar was van een restaurant in Goes. Sinds twee jaar runde hij een autopoetsbedrijf op industrieterrein De Poel II in Goes.

Na de fatale schietpartij ging een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van zo'n vijftien rechercheurs aan de slag en dat leidde op 10 februari tot de aanhouding van een 24-jarige Middelburger. De man werd door een arrestatieteam in de boeien geslagen op de Nieuwe Vlissingseweg bij West-Souburg.

Tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank (op 4 mei) bepaalde dat de rechtbank dat de 24-jarige Middelburger langer vast blijft zitten en werd ook bekend dat het Openbaar Ministerie ook nog zocht naar de - toen nog voortvluchtige - Middelburger (22).

Aan de schietpartij bij sportpark Het Schenge ging een ruzie vooraf, volgens een getuige over het verspreiden van foto's waarop vrouwen te zien zijn.