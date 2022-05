Justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip, die leidt naar de oplossing in de zaak-Roshentlie Rosaria.

De 23-jarige Rosaria werd vorig jaar doodgeschoten in een Vlissingse brandgang. Een bewoonster van de Adriaen van de Vennestraat zag hem op de vroege ochtend van 17 september liggen toen ze haar vuilnisbak buiten wilde zetten.

In de uitzending van Opsporing Verzocht bracht de politie dinsdag de laatste uren van Rosaria ('Pempi' voor vrienden) in kaart. De laatste bewegende beelden van de in Vlissingen opgegroeide Rosaria werden gemaakt in een grillroom aan de Bloemenlaan.

"Tussen twaalf en één 's nachts is daar een opstootje geweest tussen een groepje waarbij Roshentlie hoorde en een vrouw die ook bij de grillroom was", vertelde politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk in de uitzending. Mogelijk heeft die ruzie geleid tot de fatale schoten, die rond 3.50 uur een stukje verderop werden afgevuurd. Een ander scenario waarmee de politie rekening houdt, is een ruzie tussen twee rivaliserende groepen in Vlissingen, waarbij Roshentlie tot één van de kampen behoorde.

"We willen graag weten wie er achter zijn dood zit en hopen dat de beloning van 15.000 euro mensen over de streep trekt om met ons contact op te nemen", aldus Van Hooijdonk.

'Geen eerlijke kansen gekregen in het leven'

Rosaria woonde met zijn vriendin en dochtertje in Barendrecht, maar hij kwam nog regelmatig in Vlissingen. In de uitzending vertelde zijn vriendin hoe zij en haar dochter hun leven zonder Rosaria proberen op te pakken. "We hebben een knuffel laten maken. Dat is speciaal voor mensen die iemand zijn verloren. En dat is waar ze elke avond welterusten tegen zegt. Ik probeer dan sterk te blijven, maar dan breekt mijn hart gewoon, mijn moederhart." En over Rosaria: "Hij heeft niet altijd eerlijke kansen gekregen in het leven, maar probeerde wel zijn leven op de rit te krijgen."