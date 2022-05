De GGD Zeeland verwacht eind juni advies over een bevolkingsonderzoek naar aanleiding van de PFAS-vervuiling van de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen.

Vanuit de gemeenten rond de Westerschelde wordt al maanden aangedrongen op een onderzoek naar de PFAS-gehaltes, zoals dat ook rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht en de Antwerpse linkeroever is gebeurd. De GGD Zeeland toonde begrip voor die wens, maar wilde de uitkomst van onderzoeken door het RIVM afwachten. Met die gegevens kan een eventueel onderzoek gerichter worden gedaan.

"Wij begrijpen dat er zorgen zijn over gezondheidsrisico's, zowel voor als na het bekend worden van de resultaten uit het voedselveiligheidsonderzoek", reageert Joke Gaemers, directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid GGD Zeeland. "Nu deze resultaten ook bekend zijn zal het expertteam een advies uitbrengen over welke vervolgstappen of onderzoeken noodzakelijk zijn voor Zeeland. De verwachting is dat het advies, over een eventueel bevolkingsonderzoek, eind juni klaar is."

Als een regionale GGD vragen heeft over het mogelijk uitvoeren van een bevolkingsonderzoek kunnen zij advies vragen bij het Centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM. Afhankelijk van het onderwerp formeren zij dan een landelijk expertteam. Dat team bestaat uit deskundigen op uiteenlopende vakgebieden, ook van buiten het RIVM.