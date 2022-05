De coronamaatregelen zorgden dat veel Zeeuwse jongeren zich eenzaam voelden. Jongeren zaten in de periode 'minder lekker in hun vel', is de conclusie van de GGD Zeeland uit een onderzoek onder middelbare scholieren.

Leerlingen uit het tweede en vierde leerjaar kregen afgelopen najaar vragen voorgelegd in het kader van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Ruim 4900 Zeeuwse leerlingen deden mee aan het onderzoek. Bijna vier op de tien jongeren gaf aan zich in het voorafgaande jaar soms tot altijd eenzaam te hebben gevoeld. Het percentage jongeren dat zei gelukkig te zijn was in 2019 83 procent, twee jaar later was dit percentage gezakt naar 77 procent. "Hoewel voor het merendeel van de leerlingen de impact van de gebeurtenissen tijdens de coronaperiode beperkt lijkt te zijn, heeft een klein deel van de leerlingen (7 procent) een verhoogde kans op ernstige psychosociale klachten. Dit is voor Zeeuwse leerlingen niet anders dan landelijk", aldus de GGD Zeeland. Alle resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn te zien op de website van de GGD Zeeland.