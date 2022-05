Onderwijsminister Dennis Wiersma brengt maandag een bezoek aan Zeeland. Hij neemt een kijkje bij kindcentrum Nobel in Hulst, het Reyaertcollege in Hulst, Damen Yachting in Vlissingen en de SSG Nehalennia in Middelburg.

Wiersma bezoekt onderwijsinitiatieven die bijzonder zijn voor Zeeland. De minister begint zijn bezoek 's ochtends in Hulst, bij kindcentrum Nobel. Hij kijkt er mee bij de talent ateliers, waar kinderen van 3 tot twaalf jaar elke week een activiteit kunnen kiezen die ze leuk vinden. De school won voor dit initiatief de Zeeuwse Onderwijsprijs. Wiersma spreekt ook met mensen van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen scholengroep Elevantio over de proef met gratis kinderopvang.

Koken met leerlingen

Op het Reynaertcollege in Hulst heeft Wiersma aandacht voor de samenwerking van de middelbare school met De Argo, een school voor speciaal onderwijs. De minister laat zich ook bijpraten over het transitieplan voor Zeeuws-Vlaanderen: dat plan werd in 2017 opgesteld, om het voortgezet onderwijs in de regio in stand te houden.

's Middags staat een bezoek aan Damen Yachting in Vlissingen op het programma. Wiersma praat met vmbo-leerlingen die stage lopen bij het bedrijf. De dag wordt afgesloten bij de SSG Nehalennia, aan de Kruisweg in Middelburg. Wiersma helpt leerlingen in de keuken bij de bereiding van het diner, en spreekt daarna met bestuurders over de aanpak van het lerarentekort in Zeeland.