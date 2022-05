In Burgh-Haamstede is gisteravond een vrouw overgoten met zuur. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie is de vrouw aanspreekbaar.

Het voorval vond rond 22.30 uur plaats in een woning aan het Sluispad. Meerdere hulpdiensten werden ingezet, naast drie ambulances werd een trauma-arts per helikopter ingevlogen. Volgens de politie gaat het mogelijk om een incident in de relationele sfeer. In de woning was ook een kind aanwezig, dat ongedeerd bleef en is opgevangen door hulpverlening. Er is nog niemand aangehouden.

Wat er precies is gebeurd in het huis, is nog onbekend. Welke stof het slachtoffer over zich heen heeft gekregen, wordt onderzocht. Leden van de forensische opsporing hebben op meerdere plekken bij het huis sporen veiliggesteld. Het onderzoek wordt geleid door de districtsrecherche, die wordt ingezet bij 'zwaardere' zaken.