Bij een ongeluk op het kruispunt Bloemenlaan/President Rooseveltlaan in Vlissingen is zaterdagavond een jonge scooterrijder ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 21.50 uur. De automobilist kwam uit de richting van de Hercules Segherslaan en de snorfietser, een zestienjarige jongen uit Vlissingen, reed op het fietspad in de President Rooseveltlaan. Ze moeten elkaar hard hebben geraakt, gezien de staat waarin de scooter na de botsing verkeerde. Het blauwe kentekenplaatje lag ernaast.

Het slachtoffer was zeer ongelukkig terechtgekomen. Omstanders hielpen hem onmiddellijk en ook hulpdiensten snelden massaal toe. De plaats van het ongeluk werd afgezet voor verkeer en publiek; het kruispunt was al snel omringd met tientallen nieuwsgierige buurtbewoners. Een traumahelikopter landde op de sportvelden achter de Van der Helstlaan, het slachtoffer is na ruim een uur naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Niet onder invloed van alcohol

De automobilist, een 34-jarige man uit Vlissingen, en een passagier raakten niet gewond bij het ongeluk. Volgens de politie reed hij niet niet onder invloed van alcohol of andere middelen. De politie heeft ter plekke gesproken met getuigen en gaat particuliere camerabeelden bekijken, zodat de toedracht van het ongeluk kan worden vastgesteld. De twee voertuigen zijn voor onderzoek in beslag genomen.

Hoe het slachtoffer eraan toe is, kan de politie niet te vertellen. Maar het was heftig, volgens een jongen die het ongeluk had zien gebeuren. "Het was een enorme klap. Ik wist gelijk dat het mis was."

Buurtbewoners zijn niet verbaasd. "Het gaat hier zó vaak mis", vertelt een jongen uit de Bloemenlaan. "Afgelopen maanden al zeker drie keer. Je hebt ook zo'n slecht zicht als je hier rijdt, zowel op de weg als op het fietspad. Elke keer als we iets horen, houden we ons hart vast."