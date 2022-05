Een buurtbewoner heeft vannacht met een tuinslag een autobrand in Koudekerke helpen blussen. Daardoor kon erger voorkomen worden.

De brandweer werd rond 0.21 uur gealarmeerd voor een autobrand op de Citherhillsingel in Koudekerke. Toen de brandweerlieden aankwamen bleek dat een buurtbewoner zelf al een tuinslang had gepakt en begonnen was met blussen. De brandweer heeft toen de bluswerkzaamheden overgenomen.

Het voertuig is flink beschadigd geraakt door de brand. De kentekenplaat is bijvoorbeeld helemaal weggesmolten. Waardoor de achterkant van het voertuig in brand is gevlogen is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen verdachte omstandigheden aangetroffen.