De politie heeft een verdachte aangehouden op verdenking van brandstichting in een appartementencomplex aan de Valckeslotlaan in Goes. Het zou gaan om een bewoner van de flat. Hij zit momenteel vast voor nader onderzoek.

De brand brak zaterdagmiddag rond 14.00 uur uit. De bewoners van acht appartementen moesten hun huis uit, onder wie Inge van den Houte. Zij stond een uur na de melding een beetje ontdaan op straat voor het gebouw. "Ik woon op de tweede verdieping. Het brandalarm ging af, ik heb de brandweer gebeld en binnen no time stond mijn appartement vol rook", vertelt ze.

Volgens de brandweer is het vuur vermoedelijk ontstaan in de berging onder het appartementencomplex. Meerdere bewoners van erboven gelegen appartementen maakten melding van opstijgende zwarte rook. De brandweer rukte met veel materiaal uit. Er kwam ook een ambulance, maar die hoefde niemand mee te nemen: iedereen bleef ongedeerd.

De meeste bewoners gingen zelf naar buiten, drie mensen werden door de brandweer uit hun woningen gehaald. Zij kregen, voor de zekerheid, vluchtmaskers op. Rond 15.00 uur gaf de brandweer het sein 'brand meester'.

Inge zei zaterdagmiddag te vermoeden dat er geen brandschade in haar huis is ontstaan. "Maar ik ben bang dat die rook wel overal in trekt. Ik hoop maar dat het meevalt en dat ik snel weer mijn appartement in kan."

Dat kan echter nog wel even duren, want volgens de brandweer zijn de acht appartementen 'voorlopig onbewoonbaar'. De technische installaties van het gebouw werden door de brand ernstig beschadigd. Stichting Salvage is opgeroepen voor het ondersteunen van de bewoners bij de afhandeling van de schade.