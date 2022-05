Nabestaanden van de vrouw die omkwam bij een zwaar ongeluk op het terrein van Dow op 7 oktober 2019 zijn boos op de man die het ongeluk veroorzaakte. "Het voelde voor ons als een dikke middelvinger. Je kreeg 90 uur taakstraf en nog ga je in hoger beroep?''

Maar de verdachte, een 54-jarige man uit Kerkwerve, is overtuigd van zijn onschuld. Ja, hij reed de vrouw dood, maar in zijn ogen reed hij niet aanmerkelijk onvoorzichtig, zoals de rechtbank oordeelde. Hij was zelfs uiterst voorzichtig, stelde hij vrijdag bij het gerechtshof in Den Bosch.

Het ongeluk gebeurde tijdens groot onderhoud, waarbij 500 extra mensen werden ingehuurd. Daaronder ook de 63-jarige uitzendkracht uit Rotterdam die omkwam en de bestuurder van de 19 meter lange trekker met oplegger met daarop het contragewicht voor een kraan. Hij reed samen met drie andere combinaties achteruit. Daarbij letten de bestuurders op elkaar, vertelde de verdachte. "Mijn collega voor me zou op mijn rijweg letten en per portofoon waarschuwen als ik moest stoppen. Zo deden we dat al jaren. Hij was mijn camera en dodehoekspiegel. Dat ging al jaren goed. Ik vertrouwde hem blindelings.''

Maar die dag ging het verkeerd. De verdachte was achterop geraakt in het konvooi, minimaal 60 meter. Het slachtoffer kwam ertussen terecht. Terwijl ze naar de twee voorste combinaties stond te kijken, had ze niet in de gaten dat de derde eraan kwam. De verdachte zag haar niet, doordat ze in de enorme dode hoek stond. "Waarom het fout ging, is me een raadsel. Waarom werd er niks gezegd?'', vroeg de verdachte zich keer op keer af.

De nabestaande schoondochter was furieus: "Jij zat achter het stuur en niemand anders. Je blijft maar anderen de schuld geven.'' Daar was de aanklager het daarmee eens. Ze eiste 240 uur taakstraf, waarvan 60 voorwaardelijk.

Uitspraak 3 juni.