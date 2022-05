Een deel van de grenswerkers dreigt zijn baan op te zeggen als de tijdelijke thuiswerkregeling per 1 juli stopt.

Werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland stuurt brandbrieven naar de ministers Kaag van Financiën en Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze krijgt signalen dat thuiswerkende grenswerkers ander werk gaan zoeken. "Een volstrekt onwenselijke situatie in deze enorm krappe arbeidsmarkt", zegt VNO-NCW Brabant Zeeland.

Tijdens de coronacrisis vielen thuiswerkende grenswerkers onder de sociale en fiscale wetgeving van het werkland. Veel grenswerkers werken ondanks afschaffing van de coronamaatregelen nog steeds thuis. Werkgevers vrezen dat deze groep per 1 juli terugvalt in oorspronkelijke wetten en regels. "Voor thuiswerkende grensarbeiders kan dit betekenen dat zij mogelijk geen recht meer hebben op aftrek van hypotheekrente, en mogelijk te maken krijgen met andere regelingen voor pensioen, ziektekosten of kinderbijslag. Voor werkgevers zal dit veel administratie opleveren. In Nederland gaat het om zeker 80.000 werknemers die in België of Duitsland wonen en hier werken."