Nog voor de zomer moet duidelijk zijn hoe het verder moet met de oprichting van het Delta Kenniscentrum voor water, energie en voedsel.

De universiteiten van Utrecht en Wageningen, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en University College Roosevelt (UCR) maakten eind vorig jaar een terugtrekkende beweging. Zo dreigden van de oprichters alleen de Zeeuwse onderwijsinstellingen HZ en Scalda over te blijven.

Al een half jaar wordt met universiteiten en het NIOZ gepraat over voortgang van het project. In antwoord op de vraag van Statenlid Robèrt Brunke (ProZeeland) hoelang de provincie nog geduld heeft, zei dagelijks provincie bestuurder Harry van der Maas: "De gesprekken zijn constructief, maar als deze zes er voor de zomer niet uitkomen, gaan we op zoek naar andere partners. Maar ik twijfel er niet aan dat het Delta Kenniscentrum er komt."

Het Delta Kenniscentrum is een van de meest in het oog springende onderdelen van het maatregelenpakket van 650 miljoen euro waarmee Zeeland door het Rijk wordt gecompenseerd voor het afblazen van de Marinierskazerne in Vlissingen. De totale kosten bedragen 141 miljoen euro, waarvan 68 miljoen euro uit het compensatiepakket.