Herman Wines in Axel is het Zeeuwse 'familiebedrijf van het jaar'. De wijnhandel ging met de hoofdprijs naar huis dankzij publieksstemmen die online konden worden ingediend.

Bijna twee derde van de kleine 3.000 uitgebrachte stemmen waren voor Axel. De driehoofdige vakjury zag echter een andere winnaar. Ze had industrieel dienstverlener Feyter Group uit Terneuzen op de eerste plek gezet, gevolgd door Herman Wines en als derde Grafisch Bedrijf Goes. Niettemin mocht de familie Herman de bokaal in ontvangst nemen tijdens de uitreiking in de Stadsschouwburg in Middelburg.

Herman Wines of - zoals Zeeuwen het bedrijf kennen - Wijnhandel Herman moest tijdens de eerste lockdown in 2020 zijn wijnhandel sluiten. Het tuigde vervolgens een complete online winkel op. Die bleek een schot in de roos. Binnen twee maanden bereikte het Axelse familiebedrijf weer de omzet van voor de pandemie. Ook de andere twee finalisten wisten in de corona-periode succesvol om te schakelen naar andere diensten en producten.

Veel familiebedrijven

De award is in het leven geroepen omdat Zeeland naar verhouding de meeste familiebedrijven van Nederland telt. Samen vormen ze een sterk fundament onder de Zeeuwse economie. Eerdere winnaars zijn bouwbedrijf Fraanje, elektrotechnisch bedrijf Paree, schoenenwinkel Omoda, Sinkegroep (recyling en grond-, weg- en waterbouw) en woonwinkel TMC Wonen.

Het in Goes gevestigde bedrijf Zeeland Business is de drijvende kracht achter de verkiezing Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar 2022. Het bedrijf organiseert die samen met accountantskantoor Baker Tilly, Adriaanse van der Weel advocaten en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen.