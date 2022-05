De Vlissingse raad heeft ingestemd met het coalitieakkoord dat vorige week door de PSR, LPV, VVD, GL, CDA en CU werd gepresenteerd. Dat ging niet zonder discussie. Meerdere partijen rekenen het de nieuwe coalitie zwaar aan dat het zich 'niets' heeft aangetrokken van de verkiezingsuitslag.

Winnende partijen POV en PvdA (beide 1 zetel winst) belanden opnieuw in de oppositie. Ruud Kleefman van de POV noemde het nieuwe college er een van verliezers omdat die partijen behalve de PSR allemaal stemmen verloren. Kleefman vindt dat de nieuwe coalitie gekunsteld is samengesteld door te kijken naar poppetjes in plaats van inhoud.

Frances Oreel van de PvdA vroeg zich hardop af hoe het kan dat iemand met slechts 605 stemmen, net iets meer dan de kiesdrempel, wel in de coalitie terechtkomt en iemand met bijna duizend stemmen meer wordt genegeerd. "Hoe laag moet de opkomst wel niet zijn voor er eindelijk wel naar de burger wordt geluisterd?"

Metropool Souburg

Kris van Wezel (50PLUS) was niet te spreken over het akkoord. Hij vindt dat er, onder invloed van de PSR, te veel aandacht uitgaat naar de problemen in 'metropool' Souburg. "Het is een wijk, of moet ik zeggen kern binnen Vlissingen. De andere partijen hebben overduidelijk liggen slapen toen dit akkoord geschreven werd."

Priscilla Kuipers van de SP diende nog snel een motie in om de coalitie ertoe aan te zetten nog eens met alle partijen om de tafel te gaan zitten en hen de ruimte te bieden om met aanpassingen of aanvullingen op het akkoord te komen. Maar die haalde geen meerderheid.

Het coalitieakkoord wel en dus werd donderdagavond een nieuw college met wethouders Albert Vader (PSR), Geoffrey Sips (LPV), Jeroen Portier (GroenLinks), Sal Cracau (VVD) en Coen Bertijn (CDA) gepresenteerd.