Wie bij ronkende motoren en leren jassen alleen aan mannen denkt, heeft Tessa's motormeiden vast nog nooit zien rijden. "Zeventig meiden rijden dit weekend onze eerste toer in Zeeland."

Ze haalde ooit haar rijbewijs omdat ze 'goedkoop van A naar B wilde rijden', nu organiseert ze motorevents voor honderden vrouwen door het hele land. "Wat begon bij één event, is uitgegroeid tot een grote organisatie." Zaterdag 21 mei rijdt de vrouwenclub van Tessa Deurloo (35) uit Naaldwijk - die toepasselijk de 'Motormeiden' wordt genoemd - de eerste tour door Zeeland. Startpunt: Motorbanden Zeeland in 's-Heer Arendskerke. "We verwachten zo'n zeventig vrouwen."

Op haar knalblauwe Suzuki GSR (600 cc) voelt Tessa zich vrij. Vijf jaar geleden ruilde ze haar benzine slurpende auto in voor een flitsend model op twee wielen. "Tot ik erachter kwam dat géén van mijn vriendinnen een motorrijbewijs had. Toen dacht ik: waarom organiseer ik zelf geen ritten, mét en voor motormeiden?" Zo gezegd, zo gedaan. "Nu ontstaan er vriendschappen uit deze uitjes."

Honda's en Harley's

"Of je nu net je rijbewijs hebt of al veertig jaar: als je een motor en rijbewijs hebt, ben je welkom. We delen teams in op basis van ervaring", legt Tessa uit. De rit van het weekend duurt zo'n drie uur.

Zoë de Haze uit Driewegen kwam twee jaar geleden via een Facebook-oproep bij de club van Tessa terecht. Nu bedenkt ze ritten voor Motormeiden. Ze heeft heeft niet één maar twéé 'serieus grote motoren' op de oprit staan. Model Honda Africa Twin: "Een rode voor mij, een witte voor mijn vriend." Op haar rode motor zal ze dit weekend de groep navigeren. "We starten in Goes, door naar de Yerseke moer, over de dijk via Wolphaartsdijk naar het Veerse meer. Dan via Vrouwenpolder naar de vuurtoren bij Zoutelande. Dan ploffen we op het terras en kletsen we bij. Niks leukers dan dat!"

Ongeveer de helft van de deelnemers van de toer overnacht op de motorcamping De Brakke Zeeuw in Lewedorp. Eigenaresse Lydia Janse organiseerde tóch al een vrouwenweekend. Die viel mooi samen met de toer. Lydia heeft 35 jaar rij-ervaring op de teller en een Harley en Triumph voor de deur. Dit weekend komen er dertig vrouwen overnachten. Ze zitten vol. "Dat is altijd super gezellig. Een groot kippenhok. Anders hoor, dan met mannen. Het is eigenlijk een grote vriendinnenclub."

'Het is een statussymbool'

Marion van Anton rijdt al jaren, maar dit weekend voor het eerst met de Motormeiden. Ze overnacht - met haar Harley - bij De Brakke Zeeuw van Lydia. "We delen allemaal dezelfde passie: motorrijden. Toeren, dat is de magie van het vrij zijn voelen. De wind in je gezicht." Ze rijdt graag met manlief en zoon Moos in de zijspan. Ook zoekt ze vaak andere motorvrouwen op. "Je leert elkaar écht goed kennen in zo'n weekend. Mannen zijn soms meer haantjes dan vrouwen. Nog éven die motor opentrekken."

"Bij mannen is een motor meer een individueel statussymbool. Bij vrouwen staat het voor girlpower, voor gaan en staan waar je wilt. De gesprekken zijn ook anders; ze gaan niet alleen over motoren, maar ook over nieuwe liefdes en schoenen", ervaart Tessa. Ze vervolgt: "Mannen vinden dat ook prima. We krijgen juist veel positieve reacties dat we een vrouwenclub zijn begonnen. We organiseren zelfs events met mannen." Campingeigenaresse Lydia moet er ook weer niet aan denken om élk weekend met alleen vrouwen te toeren. "Dat zou me te druk worden hoor. Doe mij maar afwisseling. Er zijn wel véél meer vrouwen gaan rijden. Dat is toch fantastisch?"

Aanmelden voor de motortour kan op www.motormeiden.tv.