Twaalf geïnteresseerden hebben zich gemeld om burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst op te volgen: zes vrouwen en zes mannen.

De jongste kandidaat is 33 jaar, de oudste 58. Zeven van de twaalf sollicitanten zijn werkzaam of hebben ervaring in een politiek-bestuurlijke functie, laat de provincie weten. Vooral VVD'ers zien de burgemeesterspost wel zitten. Namens de liberalen hebben vijf kandidaten zich gemeld. Twee anderen zijn lid van een lokale partij, een sollicitant is CDA'er.

commissaris van de Koning Han Polman bespreekt de kandidaten binnenkort met de vertrouwenscommissie van de Hulster gemeenteraad. Jan-Frans Mulder neemt in oktober afscheid als burgemeester van Hulst, de rol die hij negentien jaar heeft vervuld. Hij is de langstzittende burgemeester van de provincie.

De positie van burgervader- of moeder is wel minder populair vergeleken met de andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Toen Terneuzen twee jaar geleden een opvolger van Jan Lonink zocht, meldden zich dertien kandidaten. In 2017 wilden 22 personen het stokje van de Sluise interim-burgemeester Peter Cammaert overnemen.