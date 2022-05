Het is de vraag of de aanleg van de nieuwe sluizen bij Terneuzen rendabel is. Bij de bouwplanning is volgens onderzoekplatform Investico geen rekening gehouden met de klimaatdoelen.

Het financiële plaatje voor de bouw is gebaseerd op de doorvoer van een grote hoeveelheid kolen en olie tussen 2020 en 2040. Maar, deze fossiele energiebronnen worden internationaal steeds meer verbannen in verband met de klimaatdoelstellingen. Juist de doorvoer van deze brandstoffen had geld moeten opleveren om de kosten van de bouw te dekken. Niet alleen de financiële onderbouwing van de Nieuwe sluis in Terneuzen stuit hierdoor op een grote tegenvaller, ook de Zeesluis IJmuiden en de Tweede Maasvlakte hadden in hun prognoses rekening gehouden met de doorvoer van grote hoeveelheden kolen en olie. Uit een onderzoek van platform Investico blijkt dat er nu grote vraagtekens staan bij het nut van miljardenprojecten rondom de haven van Terneuzen en IJmuiden. Als de energietransitie slaagt, zou de aanleg van de nieuwe sluizen niet rendabel zijn.