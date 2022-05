Een 36-jarige man uit Vlissingen is overleden aan de gevolgen van een bedrijfsongeval bij jachtenbouwer Amels in Vlissingen.

Het ongeluk vond woensdag plaats rond 17.40 uur aan boord van een schip, dat aangemeerd ligt bij de scheepswerf aan de Koningsweg. De man was aan het werk als liftmonteur en raakte dusdanig gewond dat hij ter plekke overleed aan zijn verwondingen. Wat er precies is gebeurd, is onbekend. Volgens Damen-woordvoerder Sarah Flavell was de man geen medewerker van Amels, maar was hij in dienst van Holland Marine Lifts in Hendrik-Ido-Ambacht.

De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.