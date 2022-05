Op de plek van de voormalige boerderij Klein Frankrijk in Goes komen 34 appartementen. De oude boerderijwoning wordt opgeknapt.

Het gebied waar de appartementen komen, is een soort groene long aan de rand van de binnenstad. Sinds de schuur in 2009 volledig in de as werd gelegd bij een brand, staat alleen de omstreeks 1850 gebouwde boerderijwoning er nog. Dit rijksmonument krijgt een opknapbeurt.

Ontwikkelaar Fraanje wil dat de toekomstige appartementen qua uiterlijk een relatie krijgen met wat er vroeger stond. "Er komen twee gebouwen die de vorm van een boerenschuur hebben, een grote en een wat kleinere", aldus directeur Martijn van Sabben. Het gebied als geheel moet straks een groene uitstraling blijven houden.

Burgemeester en wethouders van Goes staan positief tegenover het plan, maar hebben wel een paar voorwaarden gesteld. Zo moeten 14 van de 24 appartementen straks worden verhuurd. Ze moeten voor ten minste tien jaar beschikbaar blijven tegen een prijs die in de middeldure huurklasse valt.

Volgens het college is juist aan huurappartementen in deze prijsklasse behoefte in Goes. Om die reden hebben B en W hier ook op aangedrongen bij andere woningbouwprojecten, zoals de komst van woningen in de oude Citroën-garage aan de Voorstad en de omvorming van twee kantoorpanden tot appartementen aan de Nassaulaan.

Van Sabben hoopt dat de bouw van de appartementen op de kavel 'Klein Frankrijk' eind dit jaar of begin volgend jaar kan beginnen, maar houdt een slag om de arm. Het huidige bestemmingsplan laat de bouw van woningen niet toe en zal dus aangepast moeten worden. Die procedure kost tijd.