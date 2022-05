In de jacht op de dader(s) laat de politie dinsdag in Vlissingen een reconstructie opnemen op de plek, waar de 23-jarige Roshentlie Rosaria vorig jaar werd doodgeschoten.

Voor de moord die op de vroege ochtend van 17 september 2021 werd gepleegd, is nog steeds niemand aangehouden. De politie hoopt dat een reconstructie van Rosaria's laatste uren voor zijn dood informatie oplevert, die leidt naar de dader(s). De beelden worden volgende week getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Rond de plaats van de moord deelt de politie dinsdag flyers uit met informatie.

De in Barendrecht woonachtige Roshentlie Rosaria (bij velen bekend onder de naam 'Pempi') werd dood gevonden in een brandgang bij de Adriaen van de Vennestraat. Een bewoonster zag hem liggen, toen ze 's ochtends vanuit de achtertuin haar kliko naar voren wilde rijden. Rosaria bleek door pistoolschoten om het leven gekomen.

Talentvolle voetballer

Rosaria werd geboren in Rotterdam en groeide op in Vlissingen. Hij was een talentvolle voetballer, die via RCS bij Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) belandde. Een blessure wierp hem terug en doordat hij betrokken raakte bij een steekincident, belandde Rosaria als tiener in de gevangenis.

Deelnemers aan de stille tocht laten witte ballonnen los. © Dirk-Jan Gjeltema

Volgens zijn oudere broer ging het de laatste jaren beter met Roshentlie en had hij plannen om weer terug te keren naar Zeeland. "Hij was een topgozer", zei hij vorig jaar. Na het overlijden van Rosaria liepen familie en vrienden mee in een stille tocht door Vlissingen. Een week na de moord werd hij begraven.